11 Mart 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka'da gözler Ventspils maçına çevrildi

Pınar Karşıyaka'da gözler Ventspils maçına çevrildi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 Giriş Tarihi: 11.03.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu 'e 93-78 yenilen Pınar Karşıyaka'da gözler, son 16 turunda ekibi Ventspils'le oynanacak rövanş maçına çevrildi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. 'dan geldik ve 3-4 gün içinde ikinci müsabakamızı oynadık. Şimdi önümüzde çok kritik bir Avrupa maçımız var. karşılaşmasını geride bırakıp Ventspils'le oynayacağımız maça konsantre olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Dün karşılaştıkları Darüşşafaka Tekfen'in, Avrupa Ligi seviyesinde bir takım olduğunu gösterdiğini de vurgulayan Bauermann, "Hem savunmalarıyla hem de sertlikleriyle bizden çok daha iyiydiler ve kazanmayı hak ettiler. İkinci yarıda farkı 6 sayıya kadar erittik ve takımım iyi savaştı. Son çeyrekte 3 sayılık atışlarda daha yüzdeli olabilseydik, belki maçı da alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyaka, Erkekler son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Çarşamba günü Letonya ekibi Ventspils'i konuk edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk maçı 78-76 kaybetmişti.

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