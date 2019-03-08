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LeBron, Jordan’ı geçti
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James skor sıralamasında Michael Jordan'ı geçti.
Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Jordan'ı geçti. NBA'de skorer listesi şöyle: Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), Kobe Bryant (33 bin 643), LeBron James (32 bin 311), Michael Jordan (32 bin 292 sayı).
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