08 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

LeBron, Jordan’ı geçti

LeBron, Jordan’ı geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Lakers'ın yıldız basketbolcusu skor sıralamasında 'ı geçti.

'ın süper yıldızı , en skorer oyuncuları sıralamasında 'ı geçti. NBA'de skorer listesi şöyle: Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928), (33 bin 643), LeBron James (32 bin 311), Michael Jordan (32 bin 292 sayı).
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe son şampiyona diş geçiremedi F.Bahçe son şampiyona diş geçiremedi
Daçka evinde mağlup Daçka evinde mağlup
LeBron James, Michael Jordan'ı geçti LeBron James, Michael Jordan'ı geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör