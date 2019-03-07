Darüşşafaka Tekfen evinde Panathiankos'a mağlup

THY Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 91-67 yenildi.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Panathinaikos'tan Papapetrou oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 22'nci kez parkeden mağlup ayrılırken, Panathinaikos 12'nci galibiyetini elde etti.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Joseph Bissang, Carlos Cortes

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Eric 11, Brown 4, Peiners 12, Oğuz Savaş 7, Kidd 7, Evans 8, Douglas 14, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül 2, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 2, Diebler,

PANATHİNAİKOS: Calathes 10, Kilpatrick 6, Papapetrou 18, Thomas 12, Papagiannis 14, Payne 4, Langford 8, Gist 9, Vougioukas 2, Kalaitzakis, Lekavicius 2, Antetokounmpo 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 37-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-66