08 Mart 2019, Cuma

BASKETBOL

Darüşşafaka Tekfen evinde Panathiankos'a mağlup

Daçka evinde mağlup
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2019

Avrupa Ligi'nin 25'inci haftasında , sahasında ekibi 'a 91-67 yenildi.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla 'tan Papapetrou oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 22'nci kez parkeden mağlup ayrılırken, Panathinaikos 12'nci galibiyetini elde etti.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Joseph Bissang, Carlos Cortes

: Eric 11, Brown 4, Peiners 12, 7, Kidd 7, Evans 8, Douglas 14, , Muhammed Baygül 2, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 2, Diebler,

PANATHİNAİKOS: Calathes 10, Kilpatrick 6, Papapetrou 18, Thomas 12, Papagiannis 14, Payne 4, Langford 8, Gist 9, Vougioukas 2, Kalaitzakis, Lekavicius 2, Antetokounmpo 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-20
DEVRE: 37-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-66


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