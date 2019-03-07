07 Mart 2019, Perşembe

BASKETBOL

LeBron James, Michael Jordan'ı geçti

LeBron James, Michael Jordan'ı geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'de Batı Konferansı ekiplerinden 'ın yıldız basketbolcusu , maçında kaydettiği 31 sayı ile tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında efsane oyuncu 'ı geçerek 4. sıraya yerleşti.

'de 'ın yıldız basketbolcusu bir rekorunu daha geliştirdi. Lakers'ın 'da 'a 115-99 yenildiği mücadeleyi LeBron 31 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle tamamladı. 34 yaşındaki basketbolcu, attığı 31 sayı ile tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında efsane oyuncu 'ı geçerek 4. sıraya yerleşti.

Listede zirvede Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387 sayıyla birinci, Karl Malone 36 bin 928 sayıyla ikinci, 33 bin 643 sayıyla üçüncü, LeBron James 32 bin 311 sayıyla dördüncü ve Michael Jordan 32 bin 292 sayı ile beşinci sırada bulunuyor.

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