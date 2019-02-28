28 Şubat 2019, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu

Fenerbahçe finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Basketbol 'nda yarı final maçlarını kazanan ile , finalde karşılaşacak.

11 Nisan Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun yarı final ilk maçında , Çukurova Basketbol'u 66-63 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Günün ikinci maçında ise ile finale yükselmek için mücadele etti.

Rakibini 60-36 mağlup eden Fenerbahçe, finalde BOTAŞ'ın rakibi oldu.

BOTAŞ ile Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te finalde karşı karşıya gelecek.


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