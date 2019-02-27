28 Şubat 2019, Perşembe

BASKETBOL

Kupa derbisi Fenerbahçe'nin

Kupa derbisi Fenerbahçe'nin
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.02.2019

Basketbolda çeyrek finalinde , 'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan maçta , 2. dakikanın sonunda 'in üçlüğüyle karşılaşmada sayı bulan ilk taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, Tuğçe Canıtez ve Plum'un basketleriyle skor üretmeye devam etti ve 5. dakikada 10 sayılık (12-2) farkı yakaladı. Özellikle Verameyenka ile pota altından, Plum'la da dış atışlardan sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-8 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta ve Jefferson ile etkili olmaya çalışan rakibine Tuğçe Canıtez-Plum ikilisiyle karşılık veren Fenerbahçe, 15. dakikayı 31-16 üstün geçti. 'da ve İrem Naz Topuz'un basketleri karşısında Tuğçe Canıtez'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 15 sayı farkla 41-26 önde gitti.

İkinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe, özellikle Tuğçe Canıtez ve Plum'un sayılarıyla 25. dakikayı 42-32 önde tamamladı. Jefferson ile etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar karşısında sarı-lacivertliler, final periyoduna 55-42 önde girdi.

Son çeyrekte iyi performansını sürdüren Fenerbahçe, Zandalasini ve 'nın isabetli dış atışlarıyla 35. dakikayı 20 sayı farkla 66-46 önde geçti. Farklı üstünlüğünü son bölümde de sürdüren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 71-56 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, yarı finalde yarın ile karşı karşıya gelecek.

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Merve Arı, Ayşe Cora 12, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural Topuz

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 16, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, , Farhiya Abdi 11, İnci Güçlü, Grigalauskyte 10, Macaulay 7, Jefferson 5

1. Periyot: 20-8

Devre: 41-26

3. Periyot: 55-42

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray maçı
Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden yoğun ilgi Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden yoğun ilgi
2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru 2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör