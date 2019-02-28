Fenerbahçe Beko'nun konuğu Anadolu Efes

Avrupa Ligi’nde zirvede yer alan Kanarya, 20.45’te lacivert-beyazlıları konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, 24. hafta maçında Anadolu Efes'i konuk edecek. Ülker Spor'da oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 23 maçta 20 galibiyet, 3 yenilgi alırken, lacivert-beyazlılar ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti. Avrupa arenasında daha önce 13 kez karşılaşan ezeli rakiplerden Fenerbahçe 10, Anadolu Efes ise 3 kez salondan galibiyet ayrıldı. Bu arada sezonun ilk maçını Anadolu Efes, 89-83 kazanmıştı.

Obradovic: 26 Ataman: 14

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic ile Anadolu Efes hocası Ergin Ataman, 41. kez rakip olacaklar. Daha önce farklı takımlarda da karşılaşan iki hocadan Obra, bu maçların 26'sını kazanırken, Ataman ise 14 kez meslektaşına üstünlük sağladı.