27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray maçı

BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3 Mart Pazar günü Doğa 'yı ağırlayacak Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri , "Taraftarımızın da desteğiyle başantrenörümüzün ilk maçında galibiyetle ayrılıp, play-off yolundaki mücadelemizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Çınar, yaptığı açıklamada, başantrenör değişikliğinin ardından ligde Doğa 'yı ağırlayacaklarını belirtti. Dirk Bauermann'ın savunmaya yönelik çalışmalar yaptırdığını kaydeden Çınar, şöyle konuştu:

"Önümüzde Galatasaray maçı var. Başantrenörümüz daha önceki Galatasaray maçlarını bildiğinden kendisinde de ayrı bir heyecan yarattığını düşünüyorum. İlk maçına Galatasaray karşısında çıkacak olması taraftarımızın ve camiamızın gücünü görmesi açısından da şans. Taraftarımızın da desteğiyle başantrenörümüzün ilk maçında galibiyetle ayrılıp, play-off yolundaki mücadelemizi sürdürmek istiyoruz."

ÇINAR'A FIBA BASKETBOL TAHKİM MAHKEMESİNDEN DAVET
Öte yandan , FIBA Basketbol Tahkim Mahkemesinin () 8 Mart'ta 'nın Münih kentinde gerçekleşecektireceği konferansta "BAT'ın hangi prosedürlerinin başarılı olduğu ve hangi prosedürleri nasıl geliştirilebilir?" başlıklı oturumunda bir konuşma yapacak.

Moderatörlüğünü FIBA Başkan Vekili Prof. Dr. Ulrich Haas'ın yapacağı oturumda, Çınar'ın dışında Cresta Wouter Janssens, GPK Spor Yönetiminden Nitmi Papadopoulou ile Viliusis ir Astromskis Hukuk Bürosundan Jolanta Spakauskaite yer alacak.

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