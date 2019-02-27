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Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4 hafta yok
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Boston Celtics ile oynanan maçta sakatlanan Furkan Korkmaz'ın sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği duyuruldu.
Milli basketbolcunun 4 hafta salonlardan uzak kalacağı bildirildi.
Bu sezon NBA'de maç başına 14 dakika süre alan 21 yaşındaki Furkan, 5,8 sayı, 2,3 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.
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