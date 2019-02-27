27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4 hafta yok

Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4 hafta yok
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Amerikan () ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen 'ın sakatlığı nedeniyle 4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta ile oynanan maçta sakatlanan 'ın sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği duyuruldu.

Milli basketbolcunun 4 hafta salonlardan uzak kalacağı bildirildi.

Bu sezon 'de maç başına 14 dakika süre alan 21 yaşındaki Furkan, 5,8 sayı, 2,3 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

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