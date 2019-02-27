Darüşşafaka Tekfen İsrail deplasmanında
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına konuk olacak.
Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.05'te başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 20 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.
Ligde 10 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 10. sırada yer alan Maccabi FOX ise normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off'lara girmenin hesaplarını yapıyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İsrail temsilcisi 73-71 kazanmıştı.
AVRUPA LİGİ VE ULEB AVRUPA KUPASI'NDA 101. RANDEVU
Darüşşafaka Tekfen, Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 100 maçı geride bıraktı.
Avrupa'nın bir numaralı kupasında 58 maç yapan yeşil-siyahlı ekip, 26 galibiyet, 32 mağlubiyet yaşadı. Darüşşafaka Tekfen, 42 müsabakaya çıktığı iki numaralı kupada ise 27 galibiyet, 15 mağlubiyet gördü.
Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nda geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı.
Öte yandan, Darüşşafa Tekfen ile Maccabi FOX, THY Avrupa Ligi'nde 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İsrail temsilcisi 3, yeşil-siyahlı ekip ise 2 galibiyet aldı.
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