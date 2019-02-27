27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden yoğun ilgi

Kadınlar Türkiye Kupasına gençlerden yoğun ilgi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

’nın ev sahipliğinde organize edilen maçlarına gençler yoğun ilgi gösterdi.

'nın ev sahipliğinde 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen karşılaşmalarına gençler yoğun ilgi gösterdi. Botaş ile OGM Ormanspor arasında oynanacak ilk karşılaşma öncesi karşılaşmanın oynanacağı spor salonuna gelen gençler, polis kontrolünden geçtikten sonra içeri girdi.

Kupada, bu gün saat 13.00'de başlayan müsabakada Botaş, OGM Ormanspor ile karşılaşırken 15.15'te Çukurova - , 17.30'da Büyükşehir Belediye - Büyükşehir Belediye ve 19.45'te de - karşılaşmaları oynanacak.

Perşembe günü yarı final müsabakalarının oynanacağı kupada final heyecanı ise 2 Mart Cumartesi günü yaşanacak.

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