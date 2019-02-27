27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Ev sahibi 'in yanı sıra , , , , Arjantin, Litvanya ve , turnuvanın kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

2019 FIBA kura çekiminde seribaşı olacak milli takımlar açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde 'de düzenlenecek 18. Dünya Kupası'na katılacak 32 ekibin belli olmasının ardından dünya sıralaması güncellendi.

Grupların şekilleneceği 16 Mart'taki kura çekimine seribaşı girecek 8 , bu doğrultuda belirlendi. Buna göre, ev sahibi Çin dışında , , , , Arjantin, Litvanya ve , çekilişe seribaşı olarak katılacak.

Dünya sıralamasının 17. basamağındaki A Milli Basketbol Takımı'nın rakiplerinin de belli olacağı çekiliş sonucu ekipler, 4'erli 8 gruba ayrılacak.

Çin'in Shenzen kentinde gerçekleşecek kura çekiminde, eski basketbolcular ve Yao Ming ile ABD'li şarkıcı Jason Derulo da yer alacak.

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