2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru

Ev sahibi Çin'in yanı sıra ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan, turnuvanın kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekiminde seribaşı olacak milli takımlar açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası'na katılacak 32 ekibin belli olmasının ardından dünya sıralaması güncellendi.

Grupların şekilleneceği 16 Mart'taki kura çekimine seribaşı girecek 8 milli takım, bu doğrultuda belirlendi. Buna göre, ev sahibi Çin dışında ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan, çekilişe seribaşı olarak katılacak.

Dünya sıralamasının 17. basamağındaki A Milli Basketbol Takımı'nın rakiplerinin de belli olacağı çekiliş sonucu ekipler, 4'erli 8 gruba ayrılacak.

Çin'in Shenzen kentinde gerçekleşecek kura çekiminde, eski basketbolcular Kobe Bryant ve Yao Ming ile ABD'li şarkıcı Jason Derulo da yer alacak.