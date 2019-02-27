27 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Ergin Ataman: "Kazanmak için maçın sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Ergin Ataman: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

Başantrenörü , maçını kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Euroleague 24. haftasında yarın 'ye konuk olacak olan 'te Başantrenör karşılaşma ile oyunculardan kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Euroleague'in en zor maçlarından birini oynayacaklarını söyleyen Ataman, "Fenerbahçe bu sezon kendi sahasında hiç maç kaybetmedi. Teknik kadrolarına ve oynadıkları basketbola çok saygı duyuyoruz. Ancak biz de Euroleague'de hedeflerimiz doğrultusunda kalan her maça bir final maçı gibi yaklaşıyoruz. Bunun için de Ülker Arena'da iyi oynayarak galip gelmeye çalışacağız. Hafta içinde bu maça çok iyi hazırlanamadık. Micic ve Doğuş'un sakatlıklarının yanı sıra milli takıma üç oyuncumuz gitti. Kadro olarak sıkıntı yaşadık. Maça tam kadro çıkıp, kendi sistemimizi ortaya koyarak kazanmak için maçın sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Vasilije Micic ise zor bir mücadele olacağını belirterek, "Bu sezon Fenerbahçe Beko ile beşinci randevuya çıkacağız. Herkesin bildiği gibi iki takım da birbirlerini çok iyi tanıyor. Önemli olan bizim maça nasıl başlayacağımız ve nasıl oynayacağımız. 40 dakika boyunca yüksek konsantrasyon ile mücadele etmeliyiz" dedi.

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