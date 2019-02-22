Türkiye - Slovenya maç sonucu: 77-58

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci karşılaşmasında Türkiye, Slovenya'yı 77-58'lik skorla mağlup etti.

2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 5. maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Milli Takımımız, savunma ribauntlarında sıkıntı yaşasa da 5 dakikalık bölüm 7-7 eşitlikle geçildi. Periyodun bitimine 2:21 kala Slovenya, 9-15'lik üstünlüğü yakaladı. Konuk ekip, son 1 dakikalık bölüme de 9-17'lik skor üstünlüğüyle girdi. İlk çeyreği de Slovenya, 11-17'lik skorla önde tamamladı.

Milli Takımımız, hücum sıkıntısını sürdürürken 7:02 kala Slovenya, skoru 13-23 yaptı. Ufuk Sarıca'nın molasından sonra 12 Dev Adam, geri dönmeyi başardı ve Buğrahan'ın sayılarıyla 4:47 kala skoru 22-23'e getirdi. Milliler, 3:22 kala da 24-23'lük üstünlüğü yakaladı. A Milli Takımımız, 2:10 kala da skoru 29-24'e getirdi. Ay Yıldızlılar, devreyi de 34-26 önde kapattı.

Buğrahan Tuncer'den devrede 16 sayı

Milli Takımımız'da Buğrahan Tuncer, hücum anlamında sıkıntılı yaşadığımız ilk yarıya bireysel performansıyla damga vurdu.

25 yaşındaki oyuncu takımımızın 34 sayı attığı ilk yarıyı 16 sayı, 5 ribaunt ile tamamladı.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Milli Takımımız, 6:58 kala 43-28'lik üstünlüğü yakaladı. Slovenya, 4:38 kala farkı azaltarak skoru 45-38'e getirdi. 12 Dev Adam, çeyreğin kalan bölümünde çok iyi bir performans ortaya koydu ve son çeyreğe 58-42'lik skorla önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte oyun hakimiyetini sürdüren Milli Takımımız, farkı daha da açmayı başardı ve 3:18 kala 74-49'luk üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan 12 Dev Adam, karşılaşmadan 77-58'lik skorla galip ayrıldı.

Milli Takımımız, ikinci tur gruplarındaki 5. maçında 4. galibiyetini elde etti. Toplamda 11 maçta 8 galibiyetlik derece elde eden 12 Dev Adam, son maçında İspanya ile liderlik mücadelesine çıkacak.