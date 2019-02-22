22 Şubat 2019, Cuma

BASKETBOL

Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi

Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Amerikan 'nde (NBA) son şampiyon , sahasında 'i 125-123 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri , yıldız oyuncusu 'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede 'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı.

'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.

Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı.

- Cedi'den Suns potasına 19 sayı

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında 'ı 111-98 mağlup etti.

Cedi Osman'ın 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı mücadelede Ante Zizic 15 sayı, 12 ribaunt, 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk ekipte Devin Booker'ın 30, Kelly Oubre'nin 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Suns, tarihinde ilk kez üst üste 16 mağlubiyet aldı.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-98

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 106-102

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 99-113

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 98-97

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 125-123

Lakers-Houston Rockets: 111-106

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