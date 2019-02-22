22 Şubat 2019, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka Tekfen'i farklı geçti

Fenerbahçe Beko Daçka'yı farklı geçti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasındaki Türk derbisinde sahasında 'ya 97-75 mağlup oldu.

Grup etabını lider bitirmeyi lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertli ekip 20'nci galibiyetini alırken, parkeden 20'nci mağlubiyetini alarak ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri attıkları 16'şar sayıyla 'dan ve Marko Guduric oldu.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Olegs Latisevs, Benjamin Jimenez, Ioannis Foufis

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kidd 10, Muhammed Baygül 3, Eric 14, Peiners 13, Douglas 8, Evans 7, Mert Akay 2, Emircan Koşut 4, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 7, Brown 2, Diebler 3

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 16, Datome 7, Kalinic 15, Melli 5, Green 9, Sloukas 4, 9, Ahmet Düverioğlu 8, Guduric 16, Vesely 4, Tarık Biberovic 4, Egehan Arna

1'İNCİ PERİYOT: 12-26

DEVRE: 35-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73



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