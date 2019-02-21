21 Şubat 2019, Perşembe

BASKETBOL

Furkan Korkmaz'ın dizinde yırtık tespit edildi

Furkan Korkmaz'ın dizinde yırtık tespit edildi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

Amerikan () ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen 'ın sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta ile oynanan maçta sakatlanan milli basketbolcu 'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği duyuruldu.

Bir süre forma giyemeyeceği belirtilen milli basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının, tedavi şekline karar verildikten sonra netleşeceği bildirildi.

Bu sezon 'de maç başına 14 dakika süre alan 21 yaşındaki Furkan, 5,8 sayı, 2,3 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

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