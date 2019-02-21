21 Şubat 2019, Perşembe
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Furkan Korkmaz'ın dizinde yırtık tespit edildi
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.
Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Boston Celtics ile oynanan maçta sakatlanan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği duyuruldu.
Bir süre forma giyemeyeceği belirtilen milli basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının, tedavi şekline karar verildikten sonra netleşeceği bildirildi.
Bu sezon NBA'de maç başına 14 dakika süre alan 21 yaşındaki Furkan, 5,8 sayı, 2,3 ribaunt, 1,1 asist ortalamaları yakaladı.
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