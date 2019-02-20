20 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Fransa deplasmanında

Galatasaray Fransa deplasmanında
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

Sarı-kırmızılı ekip, son 8 turu rövanş maçında yarın ile karşılaşacak.

, son 8 turu rövanş maçında yarın temsilcisi 'ya konuk olacak.

Lattes kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta rakibine 'da 64-50 yenilmişti.

Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 15 sayı farkla kazanması durumunda çeyrek finale yükselecek.

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