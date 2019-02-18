18 Şubat 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Ömer Onan'ın acı günü

Ömer Onan'ın acı günü
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

Türkiye Basketbol Federasyonunun 'ın babası vefat etti.

() (CEO) 'ın babası vefat etti.

TBF'den yapılan açıklamada, Utku Onan'ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumun cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakiben 'nda toprağa verilecektir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

TBF Başkanı da yayımladığı mesajda, "Kardeşim Ömer Onan'ın babası Utku amcamızı Hakk'a uğurladık. Hepimizde büyük emeği olan Utku Onan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübü de oyunculuk döneminde kaptanlık görevini üstlenen ve daha sonra basketbol takımında yöneticilik de yapan Ömer Onan'ın babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

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