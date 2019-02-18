18 Şubat 2019, Pazartesi

BASKETBOL

68'inci NBA All-Star maçını James'in takımı kazandı

68'inci NBA All-Star maçını James'in takımı kazandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

'in takımı, 'nun takımını 178-164 yenerken, Durant kariyerinde ikinci kez "All-Star " ödülünü aldı.

Amerikan 'nde () 68'inci all-star maçını 'in takımı kazandı.

'ın sahası Spectrum Center'ın ev sahipliği yaptığı NBA All-Star etkinliklerinin son gününde all-star maçı gerçekleştirildi.

68'inci all-star maçında kaptan olarak seçilen LeBron James () ile 'nun () oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi.

Antetokounmpo'nun oluşturduğu takım, ilk yarıyı 95-82 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte bir ara 20 sayı geri düşmesine rağmen skor üstünlüğünü ele alan James'in takımı, müsabakadan 178-164 galip ayrıldı.

DURANT "ALL-STAR MVP" ÖDÜLÜNÜ ALDI
LeBron James'in takımında oynayan ve "En Değerli Oyuncu" () seçilen , kariyerinde ikinci kez NBA All-Star maçında MVP ödülünü kazanmış oldu.

Kariyerindeki 10'uncu NBA All-Star maçına çıkan Durant, 25 dakika sahada kaldığı mücadelede 31 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 2 blok, 1 top çalma kaydetti.

Bu yıl 15'inci kez all-star seçilen takım kaptanı James, mücadeleyi 19 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blokla tamamladı. James'in takımında Klay Thompson 20 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Kawhi Leonard 19 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Damian Lillard 18 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Antetokounmpo'nun ise 38 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansı takımının mağlubiyetini önleyemedi. Antetokounmpo'nun takımında mücadele eden Khris Middleton 20 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 20 sayı, 2 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma, 17 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik katkı sağladı.

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