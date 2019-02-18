18 Şubat 2019, Pazartesi
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Potada milli mesai başlıyor
Giriş Tarihi: 17.02.2019
2019 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son 2 iki maçının hazırlıklarına başlıyor.
22 Şubat'ta Ankara'da Slovenya, 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam, iki maçı kazanırsa grubu lider bitirecek. Ay-yıldızlılar ilk çalışmasını bugün Ankara'da yapacak.
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