18 Şubat 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Potada milli mesai başlıyor

Potada milli mesai başlıyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 17.02.2019

2019 'na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son 2 iki maçının hazırlıklarına başlıyor.

22 Şubat'ta 'da Slovenya, 25 Şubat'ta ise deplasmanda ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam, iki maçı kazanırsa grubu lider bitirecek. Ay-yıldızlılar ilk çalışmasını bugün Ankara'da yapacak.
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