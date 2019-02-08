08 Şubat 2019, Cuma

BASKETBOL

Rakiplerimiz belli oluyor

Rakiplerimiz belli oluyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve 'ın yer aldığı play-off turunun kura çekimi bugün yapılıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve 'ın yer aldığı play-off turunun kura çekimi bugün yapılıyor. Son 16 takımın yer alacağı kura çekimi, saat 14.00'te İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek. İlk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak.

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