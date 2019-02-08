08 Şubat 2019, Cuma

BASKETBOL

Ersan’dan 12 sayı

Ersan’dan 12 sayı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

Ersan İlyasova'lı , Washington Wizards'ı 148-129 yendi.

Ersan İlyasova'lı , Washington Wizards'ı 148-129 yendi. Milli basketbolcu, 18 dakikada 12 sayı ve 1 ribauntla oynadı.

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