08 Şubat 2019, Cuma
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Ersan’dan 12 sayı
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Ersan İlyasova'lı Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı 148-129 yendi.
Ersan İlyasova'lı Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı 148-129 yendi. Milli basketbolcu, 18 dakikada 12 sayı ve 1 ribauntla oynadı.
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