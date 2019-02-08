08 Şubat 2019, Cuma

BASKETBOL

Daçka Milano’da

Daçka Milano’da
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.02.2019

, Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak.

, Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak. 22.45'teki karşılaşma beIN Haber'den yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Sırada Pana var Sırada Pana var
Ersan’dan 12 sayı Ersan’dan 12 sayı
Rakiplerimiz belli oluyor Rakiplerimiz belli oluyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör