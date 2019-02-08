08 Şubat 2019, Cuma
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Daçka Milano’da
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak.
Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak. 22.45'teki karşılaşma beIN Haber'den yayınlanacak.
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