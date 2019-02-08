Sırada Pana var
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde Panathinaikos’u ağırlayacak. Son 3 maçı kazanan sarı-lacivertliler, rakibini yenip zirveyi sağlama almak istiyor.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında bugün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım mutlak galibiyetle liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanan, 12'sini de yitiren Panathinaikos ise 11. basamakta yer alıyor. Öte yandan F.Bahçe, Panathinaikos ile evinde oynadığı maçlarda rakibine büyük üstünlük sağladı. Pana ile sahasında bugüne kadar 9 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, sadece 2 kez yenildi.
JAN VESELY OYNAMIYOR
Zorlu mücadelede öncesinde iki takımda da önemli eksiklikler bulunuyor. Fenerbahçe'de Jan Vesely ve Tyler Ennis, sakatlıklarından dolayı Yunan ekibine karşı takımda yer alamayacak. Panathinaikos'ta ise Keith Langford ve Nikos Pappas'ın sakatlıkları var.
SERİDE KOMŞU ÖNDE
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile yaptığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 81-69 galip bitirmişti.
SKORER FENERBAHÇE
Kanarya, Avrupa Ligi'nde 84.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Panathinaikos ise 77.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.4 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor. Pana'da ise Nick Calathes 11.7 sayı ortalamasıyla katkıda bulunuyor.
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