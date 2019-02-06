NBA All-Starda yarışmalara katılacak oyuncular belirlendi

NBA All-Star'da yarışmalara katılacak oyuncular belirlendi
All-Star maçında smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak oyuncular duyuruldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 68'inci All-Star maçında smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç kategorisinde Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), Dennis Smith Jr. (New York Knicks) yarışacak.
Üçlük yarışmasında ise Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry (Portland Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) yer alıyor.
Yetenek müsabakasında da Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.
NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!