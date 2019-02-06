06 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

NBA All-Star'da yarışmalara katılacak oyuncular belirlendi

NBA All-Starda yarışmalara katılacak oyuncular belirlendi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

All-Star maçında smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak oyuncular duyuruldu.

Amerikan 'nin (NBA) 68'inci All-Star maçında smaç, yetenek ve üçlük yarışmasına katılacak oyuncular belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç kategorisinde Miles Bridges (), John Collins (), Hamidou Diallo (), Dennis Smith Jr. () yarışacak.

Üçlük yarışmasında ise Devin Booker (), Seth Curry (), (Golden State Warriors), Danny Green (), Joe Harris (), Buddy Hield (), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (), Dirk Nowitzki () ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) yer alıyor.

Yetenek müsabakasında da Mike Conley (), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (), Kyle Kuzma (), Jayson Tatum (), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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