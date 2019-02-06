06 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Ataman: "Mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz"

Ataman: Mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın temsilcisi ile 'da oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, sezonun ilk yarısında 'da oynanan müsabakada karşısında zorlandıklarını dile getirerek, "Şimdi kendi sahamızda mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Normal sezonun son maçları büyük mücadelelere sahne oluyor. Bizim, hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için mutlaka puanlar almamız gerekiyor. Herbalife Gran Canaria, tehlikeli bir takım. Seyircimizin de her maçta olduğu gibi vereceği motivasyonla tempolu basketbol oynayıp, galibiyet sayımızı 14'e çıkarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Efesli basketbolcu James Anderson ise zorlu bir mücadele olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Sıralamada ilk dört takım arasındaki yerimizi korumamız için oynayacağımız en önemli maç olacak. Ev sahibi olma avantajımızı kullanmalıyız çünkü sezonun kalan kısmı da zor geçecek."

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