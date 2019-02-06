06 Şubat 2019, Çarşamba

BASKETBOL

LeBron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

LeBron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

Amerikan 'nde () Indiana Pacers'ın sahasında 'ı 136-94 yendiği maçta kariyerinin en ağır yenilgisini aldı.

'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Indiana Pacers, sahasında 'ı 42 sayı farkla mağlup ederken, Lakers'ın yıldız oyuncusu 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı.

Karşılaşmada 18 sayı, 7 ribaunt, 9 asitlik performans sergileyen LeBron James, NBA'de 32 bin sayı barajını geçen beşinci oyuncu oldu. James'in önünde 32 bin 292 sayıyla , listenin zirvesinde ise 38 bin 387 sayıyla Kareem Abdul Jabbar bulunuyor.

24 sayıyla oynayan Pacers'ın en skorer ismi olurken, Thaddeus Young 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

FURKAN'DAN RAPTORS POTASINA 11 SAYI
Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında 'a 119-107 mağlup oldu.

Joel Embiid'in 37 sayı, 13 ribauntla oynadığı 76ers'ta, Furkan Korkmaz 11 sayı, 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Raptors'ta ise Kawhi Leonard 24 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkı sağlarken, Serge Ibaka 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 115-117

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 96-103

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 136-94

Knicks-Detroit Pistons: 92-105

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 108-106

Thunder-Orlando Magic: 132-122

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 107-119

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 108-118

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