Son darbe Kaf-Kaf’tan

Uzatmaya giden maçta Beşiktaş’ı 89-87 yenen Karşıyaka, rakibine üst üste 3. yenilgisini tattırdı. Berk Uğurlu 25, Evans ise 20 sayıyla yıldızlaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Karşıyaka evinde Beşiktaş'ı 89-87 mağlup etti. Konuk ekip Buva ve Rich'in etkili oyunuyla ilk periyotu 17-16 önde geçerken; Benzing'in dış atışlarıyla etkili olan olduğu ikinci periyotu da 5 sayılık üstünlük geçti: 40-35. Oyunu dengeleyen Kaf-Kaf, final periyotuna 59-58 önde giren taraf oldu.



HENRY ZAFERİ GETİRDİ

Son periyotta bitime 37 saniye kala Berk'le 77-75 öne geçen Karşıyaka'ya, Buva yanıt verince normal süre 77-77 sona erdi. Uzatma periyodunda ev sahibi ekipten Henry bitime 11 saniye kala iki serbest atışı değerlendiremedi. Hücumun devamında ise Henry, 3 sayılık basketiyle 89-87'lik zaferi getirdi. Berk Uğurlu 25, Evans 20 sayıyla maça damga vurdu.