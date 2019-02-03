Son darbe Kaf-Kaf’tan
Uzatmaya giden maçta Beşiktaş’ı 89-87 yenen Karşıyaka, rakibine üst üste 3. yenilgisini tattırdı. Berk Uğurlu 25, Evans ise 20 sayıyla yıldızlaştı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Karşıyaka evinde Beşiktaş'ı 89-87 mağlup etti. Konuk ekip Buva ve Rich'in etkili oyunuyla ilk periyotu 17-16 önde geçerken; Benzing'in dış atışlarıyla etkili olan olduğu ikinci periyotu da 5 sayılık üstünlük geçti: 40-35. Oyunu dengeleyen Kaf-Kaf, final periyotuna 59-58 önde giren taraf oldu.
HENRY ZAFERİ GETİRDİ
Son periyotta bitime 37 saniye kala Berk'le 77-75 öne geçen Karşıyaka'ya, Buva yanıt verince normal süre 77-77 sona erdi. Uzatma periyodunda ev sahibi ekipten Henry bitime 11 saniye kala iki serbest atışı değerlendiremedi. Hücumun devamında ise Henry, 3 sayılık basketiyle 89-87'lik zaferi getirdi. Berk Uğurlu 25, Evans 20 sayıyla maça damga vurdu.
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