02 Şubat 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Paul George'dan 43 sayı

Paul Georgedan 43 sayı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Amerikan 'nde (NBA) , yıldız oyuncusu 'un skorer oyunuyla 'i deplasmanda 118-102 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. 'nda liderlik mücadelesi veren , sezonun 33. galibiyetini konuk olduğu 'i 16 sayı farkla yenerek aldı.

Thunder'da 43 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyette baş rolü oynadı. ise 14 sayı, 14 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaptı.

Bu sezon 26. kez kaybeden Heat'te Kelly Olynyk 21 sayı ve 7 ribaunt, Josh Richardson 18 sayı, Hassan Whiteside 12 sayı ve 16 ribaunt ile mücadele etti.

Denver liderliğe uzandı

, konuk ettiği 'ı 136-122 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğe uzandı.

Sezonun 36. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Malik Beasley 35 sayı, Nikola Jokic 31 sayı, 13 ribaunt ve 9 asist, Torrey Craig 22 sayı, Monte Morris 18 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 22. maçını kaybeden Rockets'ta all-star James Harden 30 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kenneth Faried 23 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 20 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 100-92

Knicks-Boston Celtics: 99-113

Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 102-118

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 128-112

Denver Nuggets-Houston Rockets: 136-122

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