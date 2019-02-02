Potada 7 maç

02 Şubat 2019, Cumartesi
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Giriş Tarihi: 02.02.2019
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün saat 13.00'te İstanbul, Tofaş'ı ağırlıyor.
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün saat 13.00'te İstanbul, Tofaş'ı ağırlıyor. 15.15'te Karşıyaka- Beşiktaş, 17.30'da G.Saray-Bahçeşehir maçları var. Kadınlar Ligi programı: 14.00 F.Bahçe- Bodrum, OGM-Adana, 16.00 Kayseri-Botaş, 17.00 İzmit-İstanbul.
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