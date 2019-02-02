02 Şubat 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Kadrolar bitti

Kadrolar bitti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 02.02.2019

NBA All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu.

NBA All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu. 17 Şubat'taki dev maçta Batı yedekleri Davis, Aldridge, Jokic, Lillard, Thompson, Towns, Westbrook oldu. Doğu'da ise Beal, Griffin, Lowry, Middleton, Oladipo, Simmons ve Vucevic yer aldı. İlk beşler geçen hafta açıklanmıştı.

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