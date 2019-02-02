02 Şubat 2019, Cumartesi
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Kadrolar bitti
Giriş Tarihi: 02.02.2019
NBA All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu.
NBA All-Star'da yer alacak yedek oyuncular belli oldu. 17 Şubat'taki dev maçta Batı yedekleri Davis, Aldridge, Jokic, Lillard, Thompson, Towns, Westbrook oldu. Doğu'da ise Beal, Griffin, Lowry, Middleton, Oladipo, Simmons ve Vucevic yer aldı. İlk beşler geçen hafta açıklanmıştı.
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