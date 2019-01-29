29 Ocak 2019, Salı

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka Almanya deplasmanında

Pınar Karşıyaka Almanya deplasmanında
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2019

I Grubu beşinci hafta maçında yarın deplasmanda s.Oliver Würzburg'a konuk olacak yeşil-kırmızılı erkek basketbol takımı, rakibini yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, ikinci tur I Grubu'nda yarın Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg'a konuk olacak.

I Grubu'nda ilk 4 maçın ardından ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, tek yenilgisini İzmir'de 96-87'lik skorla aldığı s.Oliver Würzburg'la yarın TSİ 21.00'de Würzburg'daki s.Oliver Arena'da karşılaşacak.

Rakibini yendiği takdirde adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyecek Pınar Karşıyaka, Alman ekibini 10 sayı veya daha fazla farkla mağlup ettiği takdirde grup liderliği için avantaj yakalayacak.

Avrupa'da 202. randevu

Avrupa kupalarında 202. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 201 karşılaşmada 104 galibiyet, 96 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 15 bin 882 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 647 sayı gördü.

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