28 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Cedi'den Cavaliers'a 17 sayılık katkı

Cediden Cavaliersa 17 sayılık katkı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2019

Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , 104-101 kazandıkları maçında 17 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Ligin son sırasındaki , konuk olduğu 'u 104-101 yenerek 6 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı.

Cavaliers'ta 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Jordan Clarkson 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Alec Burks 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 21 sayı, 15 ribaunt, Zach LaVine de 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

DONCİC'İN GAYRETİ MAVERİCKS'E YETMEDİ

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren , deplasmanda oynadığı maçını 123-120 kazandı.

Raptors'ı galibiyete, 33 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Kyle Lowry taşıdı

Mavericks'in 19 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic'in 35 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Doncic, NBA tarihinde 20 yaşına basmadan 30 sayılık "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

SONUÇLAR

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104

Clippers-Sacramento Kings: 122-108

Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123

Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119

Knicks-Miami Heat: 97-106

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Penaltı kararı spor yazarlarını ikiye böldü Penaltı kararı spor yazarlarını ikiye böldü
Kerrden tarihe geçen 300. galibiyet Kerr'den tarihe geçen 300. galibiyet
Obradovic: Kontrol bizdeydi Obradovic: "Kontrol bizdeydi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör