Kerrden tarihe geçen 300. galibiyet

Kerr'den tarihe geçen 300. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 115-111 yenen Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr, lig tarihinde 300 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör oldu.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Boston Celtics'i deplasmanda 115-111 yenerek art arda 10. galibiyetini elde etti.
2014-2015 sezonunun başından bu yana Warriors'ın başantrenörlüğünü yapan Steve Kerr, 300 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör olarak NBA tarihine geçti. Kerr, 377 maçta 300 galibiyet alarak bu sayıya 416 karşılaşmada ulaşan Pat Riley'nin rekorunu kırdı.
Warriors'ı galibiyete, 33 sayı, 9 ribauntla oynayan Kevin Durant, 24 sayı atan Stephen Curry ve 21 sayı kaydeden Klay Thompson taşıdı.
Celtics'te Kyrie Irving'in 32 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Al Horford'ın 22 sayı, 13 ribaunt ve Jayson Tatum'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Milli basketbolcu Furkan Forkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda 126-110 yenildiği Denver Nuggets maçını, 7 sayıyla tamamladı.
Sonuçlar
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 114-126
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 106-103
Boston Celtics-Golden State Warriors: 111-115
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 126-110
Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 120-111
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