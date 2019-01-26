26 Ocak 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Obradovic: "Kontrol bizdeydi"

Obradovic: Kontrol bizdeydi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 Giriş Tarihi: 26.01.2019

'ı deplasmanda 79-58 mağlup eden 'da Başantrenör Obradovic karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi.

'ı deplasmanda 21 sayı farkla 79-58 mağlup eden 'da Başantrenör karşılaşmanın ardından konuştu. Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen Obradovic, maçının ardından böyle bir takıma karşı oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibi de tebrik ediyorum. Beşiktaş her zaman savaşan bir takım. Meslektaşım Dusko da çok başarılı bir isim" ifadelerini kullandı.

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Takım kaptanı ise, Olympaikos galibiyetinin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "1 günlük dinlenmenin ardından maçı için hazırlıklara başlayacağız. Üst üste galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.

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