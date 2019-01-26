Obradovic: "Kontrol bizdeydi"
Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Obradovic karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi.
Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 21 sayı farkla 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic karşılaşmanın ardından konuştu. Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen Obradovic, Olympiakos maçının ardından böyle bir takıma karşı oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibi de tebrik ediyorum. Beşiktaş her zaman savaşan bir takım. Meslektaşım Dusko da çok başarılı bir isim" ifadelerini kullandı.
Melih: "Bir sonraki maça odaklanıyoruz"
Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, Olympaikos galibiyetinin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "1 günlük dinlenmenin ardından Bayern Münih maçı için hazırlıklara başlayacağız. Üst üste galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.
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