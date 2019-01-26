26 Ocak 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Cedi Osman'dan yeni kariyer rekoru

Cedi Osmandan yeni kariyer rekoru
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , 100-94 kaybettikleri maçında 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist üretti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. takımları arasındaki mücadelede , deplasmanda ligin son sırasındaki 'ı 100-94 mağlup etti.

Karşılaşmada 39 dakika süre alan , Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 29 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşırken, 4'er ribaunt ve asist yaptı.

Justise Winslow'un 27 sayıyla oynadığı konuk ekipte ise Hassan Whiteside 14 sayı, 13 ribaunt, Derrick Jones 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparak galibiyete katkı sağladı.

- Milwaukee Bucks, seriyi 6 maça çıkardı

Doğu Konferansı lideri , son çeyrekte ortaya koyduğu performansla 'ı 108-99 yenerken üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Malcolm Brogdon'un 19, Eric Bledsoe'nun 18 sayıyla oynadığı maçta 9 dakika süre alan milli basketbolcu , 2 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Hornets'ta Nicolas Batum 19, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 16'şar sayılık performans sergiledi.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Washington Wizards: 91-95

Brooklyn Nets-New York Knicks: 109-99

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 94-100

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 101-106

Houston Rockets-Toronto Raptors: 121-119

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 96-99

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 106-101

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 108-99

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 132-95

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 106-102

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Darüşşafaka evinde Baskoniayı devirdi Darüşşafaka evinde Baskonia'yı devirdi
NBA All-Starda ilk 5ler belirlendi NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi
Basketbolda derbi heyecanı Basketbolda derbi heyecanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör