25 Ocak 2019, Cuma

BASKETBOL

NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi

NBA All-Starda ilk 5ler belirlendi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2019

68'inci NBA All-Star maçında Doğu ve Batı Konferanslarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular belirlendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek 68. NBA All-Star maçında takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular belli oldu.

NBA All-Star organizasyonu için en çok oyu alan oyunculardan 'ın yıldızı LeBron James, Batı Konferansı'nın, 'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo ise Doğu Konferansı'nın kaptanlığını yapacak.

Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James'in yanı sıra , (Golden State Warriors), James Harden () ve Paul George'dan () oluştu.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.

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