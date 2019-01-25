25 Ocak 2019, Cuma

BASKETBOL

Basketbolda derbi heyecanı

Basketbolda derbi heyecanı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan , puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.

İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.

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