21 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

TOFAŞ'ı ilk yarıda sırtladılar

TOFAŞı ilk yarıda sırtladılar
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Ligde ilk yarının sona ermesiyle birlikte 'ı bazı oyuncular adeta sırtladı. takımın skor yükünü çeken isim olurken, da hücuma olan katkısıyla öne çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne bu sezon kabuk değişimi ile birlikte başlayan ve yeni kadrosuyla Play-Off'ta yine final oynamayı hedefleyen , ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamladı. İlk 7 haftayı 6 galibiyetle kapatmasına karşın, sonraki 7 haftada bambaşka bir görüntü sergileyen mavi yeşilliler, bu süreçte ise yalnızca 3 kez kazanabildi. İstikrarsız grafiğine karşın ligdeki diğer zirve mücadelesi veren ekiplerin kayıpları da TOFAŞ'ı üstte tutarken, camia ikinci yarı için hazırlıklarını sürdürüyor.

EN SKORER İSİM MEJIA

Ligde ilk yarının sona ermesiyle birlikte TOFAŞ'ın da en verimli oyuncuları belli oldu. Takımın en skorer ismi Samuel Mejia oldu. 13 maçta toplam 219 sayı kaydeden deneyimli gard, aynı zamanda ligin de en fazla skor bulan 7'nci ismi. Maç başı ortalama 16.85 sayı atan Mejia, bu alanda ligde ise 8'inci sırada bulunuyor. 13 maçta 14.38'lik sayı ortalamasıyla takımın en fazla skora katkı veren bir diğer oyuncusu oldu.

GARRETT HÜCUMU YÖNLENDİRİYOR

Asist bazında da Diante Garrett'ın ismi öne çıkıyor. Maç başı 6.08 asist kaydeden ABD'li gard, takımın en fazla asist yapan oyuncu olmasının yanında aynı zamanda ligde de bu alanda üçüncü sırada. Sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçırmak zorunda kalan 'in ise 9 maçta 4.67'lik asist ortalaması bulunuyor. Top çalmada ise , 27 kez top çalarken bu alanda da ligin en iyi oyuncusu konumunda yer aldı. Mejia aynı zamanda takımın en fazla süre alan oyuncusu da oldu.

RİBAUND EKSİKLİĞİ

Gözler savunmaya çevrildiğinde ise TOFAŞ formasıyla ligde 9 maça çıkan ancak daha sonra kulüp ile yollarını ayıran Jeff Withey, 15 blok gerçekleştirirken; 1.67'lik blok ortalamasıyla ligin en iyisi oldu. Kenny Kadji de 11 blok yaptı. Ligin en fazla blok yapan ilk 20 oyuncusunun 4'ünün TOFAŞ'tan olması ise dikkat çekti. Savunmada eksiklik olarak görülen ribaundlarda ise TOFAŞ'tan hiçbir oyuncunun ligin bu alandaki ilk 20'sinde olmaması ise göze çarptı.

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