Lakersta Lonzo Ball en az bir ay yok

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Lakers'ta Lonzo Ball en az bir ay yok
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ta Lonzo Ball, sakatlığı nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Lakers'ın Houston Rockets'a 138-134 kaybettiği maçta sakatlanan 21 yaşındaki Ball'un sol ayak bileğinde 3. derece burkulma tespit edildiği bildirildi.
Genç oyun kurucunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Bu sezon 47 maça çıkan Ball, 9,9 sayı, 5,4 asist, 5,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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