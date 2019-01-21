21 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Timberwolves son saniyede kazandı

Timberwolves son saniyede kazandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Amerikan 'nde () , sahasında 'ı 116-114 yendi.

'e 3 maçla devam edildi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Timberwolves, Suns'ı Derrick Rose'un son saniyede kaydettiği basketle 116-114 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 120-95

-: 116-114

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 95-103

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Hidayet Türkoğlu: Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler Hidayet Türkoğlu: Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler
Bakan Albayrak da All Star’ı kaçırmadı Bakan Albayrak da All Star’ı kaçırmadı
Tahincioğlu All-Star 2019un kazananı Asya karması Tahincioğlu All-Star 2019'un kazananı Asya karması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör