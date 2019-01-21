21 Ocak 2019, Pazartesi
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Timberwolves son saniyede kazandı
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns'ı 116-114 yendi.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Timberwolves, Suns'ı Derrick Rose'un son saniyede kaydettiği basketle 116-114 mağlup etmeyi başardı.
Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı.
Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 120-95
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 116-114
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 95-103
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