21 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Potada derbi biletleri satışa çıktı

Potada derbi biletleri satışa çıktı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

'nin 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri satışa çıktı.

'nin 16. haftasında , sahasında 'yu ağırlayacak. Cumartesi günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları, bench arkası 80 TL ve diğer bloklar 40 TL olarak belirlendi.
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