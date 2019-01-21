21 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Potada derbi biletleri satışa çıktı
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri satışa çıktı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Cumartesi günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları, bench arkası 80 TL ve diğer bloklar 40 TL olarak belirlendi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!