21 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Khimki'de Bartzokas dönemi sona erdi

Khimkide Bartzokas dönemi sona erdi
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

'nın Khimki Basketbol Takımı'nda başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.

Khimki Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 53 yaşındaki Yunan başantrenör Bartzokas'ın görevine son verildiğini duyurdu.

ile 2013'te Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban ve 'yı çalıştıran Bartzokas, 2017'de Khimki'nin başına geçmişti.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan Khimki, 13. sırada bulunuyor.

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