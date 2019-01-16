16 Ocak 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Golden State Warriors'dan rekorlarla gelen galibiyet

Warriorsdan rekorlarla gelen galibiyet
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.01.2019

, Pepsi Center'da karşı karşıya geldiği Denver Nugguts'ı 142-111'lik skorla mağlup etti. Warriors ayrıca ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu.

'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı 'u 149-107 mağlup etti. Furkan Korkmaz 11 dakika süre alırken 1 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynadı. Philadelphia'da Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaund ile oynadı. Minnesota'da ise Derrick Rose 15 sayı, 4 asistle takımına katkı verdi.

Ersan'lı Milwaukee evinde galip

Milli basketbolcu 'nın takımı , Fiserv Forum'da karşılaştığı 'i 124-86'lık skorla yendi. Ersan İlyaova, 14 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Bucks'ta Eric Bledsoe 17 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Miami'de ise Hassan Whiteside 19 sayı ile attı.

Golden State'den ilk çeyrek rekoru

, Denver Nugguts deplasmanından 142-111'lik skorla galip ayrıldı. Warriors ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde 'ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım' oldu. Golden State Warriors'da 31 sayı, 6 ribaund, Klay Thompson 31 sayı, 3 ribaund ve ise 27 sayıyla oynadı. Denver'da ise Malik Beasley'in 22 sayısı yetmedi.

NBA'de heyecan 8 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 131 - : 97
Philadelphia 76ers: 149 - Minnesota Timberwolves: 107
: 142 - : 126
Milwaukee Bucks: 124 - Miami Heat: 86
: 111 - Golden State Warriors: 142
: 107 - Chicago Bulls: 100

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