15 Ocak 2019, Salı

BASKETBOL

Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot

Gündoğdu Adana Basketbola ABDli pivot
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Basketbol, 'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ekibi, 24 yaşında ve 2,01 boyundaki Stafford ile anlaştı.

WNBA tecrübesi de bulunan tecrübeli pivot, son olarak 'in Beijing Great Wall takımında forma giydi.

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