Gündoğdu Adana Basketbola ABDli pivot

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol, ABD'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 24 yaşında ve 2,01 boyundaki Stafford ile anlaştı.

WNBA tecrübesi de bulunan tecrübeli pivot, son olarak Çin'in Beijing Great Wall takımında forma giydi.