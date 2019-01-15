Gündoğdu Adana Basketbola ABDli pivot

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Gündoğdu Adana Basketbol'a ABD'li pivot
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gündoğdu Adana Basketbol, ABD'li pivot Imani McGee-Stafford'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana ekibi, 24 yaşında ve 2,01 boyundaki Stafford ile anlaştı.
WNBA tecrübesi de bulunan tecrübeli pivot, son olarak Çin'in Beijing Great Wall takımında forma giydi.
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