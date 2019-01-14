14 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Cavaliers Cedi'nin 20 sayısıyla kazandı

Cavaliers Cedinin 20 sayısıyla kazandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Amerikan 'nde (NBA) , deplasmanda 'ı 101-95 yenerken, milli oyuncu 20 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip , deplasmanından 101-95 galip ayrıldı.

Maçı 20 sayı ve 8 ribauntla tamamlayan milli basketbolcu , 12 maç sonra kazanan Cavaliers'ın en skoreri oldu. Cavaliers'ta Alec Burks 17 sayı, 13 ribaunt, Tristan Thompson da 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers cephesinde Kyle Kuzma 29 sayı, 9 ribaunt ve Brandon Ingram 22 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

CURRY'DEN 48 SAYI

Golden , konuk olduğu 'i 119-114 mağlup etti. Warriors'ın all-star oyun kurucusu , 19'da 11 üçlük isabetiyle 48 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Peş peşe 4. maçını kazanan Warriors'ta de 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Mavericks'te Luka Doncic'in 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve DeAndre Jordan'ın 13 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Knicks-Philadelphia 76ers: 105-108

Washington Wizards-Toronto Raptors: 138-140 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 114-133

Orlando Magic-Houston Rockets: 116-109

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 114-119

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 116-113

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101

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