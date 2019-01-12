12 Ocak 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Rockets, Harden ile farklı kazandı

Rockets, Harden ile farklı kazandı
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , sahasında 'ı 141-113 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. 'ın "triple double" yaptığı mücadelede , Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan 'ı 141-113 mağlup ederek bu sezon 24. galibiyetine uzandı.

Ev sahibi ekipte James Harden 43 sayı, 10 ribaunt ve 12 asistle galibiyete önemli katkı sağlarken, Clint Capela 19, Danuel House 14 sayı üretti.

Cavaliers'ta 27 dakika süre alan milli basketbolcu , 15 sayı, 3 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Ante Zizic 18, Colin Sexton 14 sayıyla maçı tamamladı.

Ersan ve Furkan üzüldü

'nın forma giydiği , deplasmanda 'a 113-106 mağlup oldu.

Karşılaşmada 26 dakika süre alan milli basketbolcu, 12 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Khris Middleton ise skora 25 sayılık katkı sağladı.

Tomas Satoransky'nin 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Wizards'ta, Bradley Beal rakip potaya 32 sayı gönderdi.

Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında 'a 123-121 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu 4 dakika süre aldı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-123

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 113-106

Knicks-Indiana Pacers: 106-121

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 122-105

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 141-113

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 115-119

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 127-96

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 113-95

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 146-109


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