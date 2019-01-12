12 Ocak 2019, Cumartesi
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SÜRPRİZ İSİMLER YER ALDI
Asya karması ilk 5'ine Alp Karahan (Sakarya BB), Şehmus Hazer (Banvit), Bobby Dixon (F.Bahçe), Assem Marei (P. Karşıyaka), Gabriel (Türk Telekom) seçildi. Yedekler ise Cevher Özer (Afyon), Lauvergne, Guduric (Fenerbahçe), McKissic (Gaziantep), Berk Berkan (Tofaş), Sylven Landesberg'den (Türk Telekom) oluştu.
All-Star kadroları tamam
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Avrupa ve Asya karmalarında mücadele edecekler bellı oldu.
20 Ocak Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Tahincioğlu Basketbol Ligi All-Star maçı kadroları yapılan halk oylamasıyla seçildi. Avrupa Karması Başantrenörü Ergin Ataman (Anadolu Efes) ve Asya Karması Başantrenörü Burak Gören (T. Telekom) olmuştu. Avrupa karmasının ilk 5'inde Moerman, Doğuş (A.Efes), Preldzic (Bahçeşehir), Kartal (Darüşşafaka) ve Semih Erden (İBB) yer aldı. Yedeklerde Beaubois (A. Efes), Williams (B.Çekmece), Colom (Bahçeşehir), Rich, Benzing (Beşiktaş), Harrison ve Göksenin (GS) oldu.
SÜRPRİZ İSİMLER YER ALDI
Asya karması ilk 5'ine Alp Karahan (Sakarya BB), Şehmus Hazer (Banvit), Bobby Dixon (F.Bahçe), Assem Marei (P. Karşıyaka), Gabriel (Türk Telekom) seçildi. Yedekler ise Cevher Özer (Afyon), Lauvergne, Guduric (Fenerbahçe), McKissic (Gaziantep), Berk Berkan (Tofaş), Sylven Landesberg'den (Türk Telekom) oluştu.
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