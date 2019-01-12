12 Ocak 2019, Cumartesi

BASKETBOL

All-Star kadroları tamam

All-Star kadroları tamam
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.01.2019

Avrupa ve Asya karmalarında mücadele edecekler bellı oldu.

20 Ocak Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Tahincioğlu All-Star maçı kadroları yapılan halk oylamasıyla seçildi. Avrupa Ergin Ataman () ve Asya Karması Başantrenörü Burak Gören (T. Telekom) olmuştu. Avrupa karmasının ilk 5'inde Moerman, Doğuş (A.Efes), Preldzic (Bahçeşehir), () ve () yer aldı. Yedeklerde Beaubois (A. Efes), Williams (B.Çekmece), Colom (Bahçeşehir), Rich, Benzing (), Harrison ve Göksenin (GS) oldu.

SÜRPRİZ İSİMLER YER ALDI

Asya karması ilk 5'ine Alp Karahan ( BB), Şehmus Hazer (Banvit), Bobby Dixon (F.Bahçe), Assem Marei (P. Karşıyaka), Gabriel () seçildi. Yedekler ise Cevher Özer (Afyon), Lauvergne, Guduric (), McKissic (), Berk Berkan (Tofaş), Sylven Landesberg'den (Türk Telekom) oluştu.
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