12 Ocak 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Gaziantep evinde Galatasaray'ı devirdi

Gaziantep evinde Galatasarayı devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Tahincioğlu Süper Ligi'nin 15’inci haftasında Basketbol, sahasında konuk ettiği ’ı 71-67 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 22 sayı ile Gaziantep Basketbol’da Tomas oldu.

Karşılaşmaya konuk hızlı başladı. İlk dakikalarda rakibine üstünlük kuran Galatasaray Hayes ve Harrison'un sayılarıyla öne geçti. Ev sahibi ekip Jekiri ve 'in attığı sayılarla oyuna ortak oldu. İlk periyot 22-20 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta ev sahibi takım oyuna ağırlığını koyarak kontrolü eline alırken özellikle Jekiri'nin bulduğu sayılarla öne geçen devreyi 39-35 önde kapattı.

Büyük bir çekişmeyle geçen 3'üncü periyotta Galatasaray Harisson'un sayılarıyla farkı kapatarak öne geçti. Ev sahibi takım ise Tomas'ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı. Bu periyot 55-52 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyodunda her iki takımda kazanmak için büyük çaba sarf etti. Son dakikalara kadar karşılaşmayı önde götüren Galatasaray, oyunun kontrolünü kaybetti. Bu periyotta Tomas'ın peş peşe bulduğu 3 sayılık atışlar ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

Karşılaşma 71-67 Gaziantep Basketbol'un galibiyetiyle sona erdi.

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı
GAZİANTEP BASKETBOL: Greene 2, Haciyeva 5, Vasiliauskas 5, Jekiri 17, Tomas 22, McKissic 10, Can 10
GALATASARAY: Webster 9, Harrison 16, Arapovic 4, Emir 6, Hayes 12, Can 2, Erol Can 3, Auguste 10, Göksenin 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
İLK YARI: 39-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-55

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